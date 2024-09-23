Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kentte gece boyu süren yağışın ardından Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştu. Köpükleri gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ırmaktaki köpürmenin tespiti için inceleme başlattı.
Irmak suyundan alınan numune laboratuvara gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.