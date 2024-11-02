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        Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 09:07 Güncelleme: 02.11.2024 - 09:07
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        Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Bartın'dan Karabük istikametine giden Mehmet D. idaresindeki 67 VA 138 plakalı otomobil, Yenihan mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mesut Y'ye (33) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli, yaptıkları kontrolde Mesut Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Mesut Y'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Sürücü Mehmet D. gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle bir süre çift yönlü ulaşıma kapatılan Bartın-Karabük yolu, temizlik çalışmasının ardından açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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