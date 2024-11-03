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        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Akçul, Amasra'da konuştu:

        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, maden işçilerinin riskli gördükleri çalışma koşulları altında iş bırakma hakkını kullanmalarının ve amirlerine uyarılarda bulunmalarının üzerlerine düşen sorumluluk olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:00 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:12
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        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Akçul, Amasra'da konuştu:
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        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, maden işçilerinin riskli gördükleri çalışma koşulları altında iş bırakma hakkını kullanmalarının ve amirlerine uyarılarda bulunmalarının üzerlerine düşen sorumluluk olduğunu söyledi.

        Akçul, Amasra'da bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şubesi 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iş kazalarının madencilerin düşmanı olduğunu vurguladı.

        Yerin yüzlerce metre altında emek mücadelesi verirken mayınlı tarlada gibi olduklarına işaret eden Akçul, "Nereden geleceğini, nasıl geleceğini, bize nasıl pusu kuracağını bilemezsiniz. O yüzden her birimize ayrı ayrı görev düşüyor. Çalışma koşullarını riskli gördüğünüz anda işi bırakma hakkınızı mutlaka kullanın. En yakın amirinizi mutlaka uyarın ve oradaki riskleri dile getirin. Bu, aynı zamanda hepimize düşen ayrı bir sorumluluktur." diye konuştu.

        Akçul, ithal kömür konusuna değinerek, "Herhangi bir yaptırım getirilmeden, ithal kömür zorlaştırılmadan, cazibesi ortadan kalkmadan elimize, ekmeğimize, elini sürmeye devam edecekler." şeklinde konuştu.

        Sendikanın Amasra ilçesinde haziranda örgütlenmeye başladığına değinen Akçul, Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın 67 yıllık koca bir çınar olduğunu, üye olsun olmasın bütün maden işçileriyle gönül bağlarının bulunduğunu, kardeşlik hukuklarını sürekli geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Amasra Şubesi Kurucu Başkanı Emrah Açıkgöz de madenciliğin riskli ve zorlu bir meslek olduğunu belirterek, "En büyük önceliğimiz her bir madencinin iş güvenliğini sağlamak, insanca çalışma koşullarını temin etmek ve işçi haklarının eksiksiz şekilde uygulanmasını sağlamak olmalıdır." dedi.

        Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile maden işçilerinin katıldığı tek listeyle seçime gidilen genel kurulda şube başkanlığına Açıkgöz seçildi.

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