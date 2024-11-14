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        Bartın'da su samurunun karada yiyecek araması ve denizde balık avlaması görüntülendi

        Bartın'da nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan su samurunun karada yiyecek araması ve denizde balık avlaması cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:11 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:11
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        Bartın'da su samurunun karada yiyecek araması ve denizde balık avlaması görüntülendi
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        Bartın'da nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan su samurunun karada yiyecek araması ve denizde balık avlaması cep telefonuyla kaydedildi.

        Kurucaşile ilçesindeki bir balıkçının kayda aldığı görüntülerde, liman bölgesinde denizden çıkan su samurunun beton zeminde gezinip kıyıdaki teknelere ait ağların arasında yiyecek aradığı görülüyor.

        Kayıtlarda, yiyecek bulamayınca denize dalan samurun, avladığı balığı bir süre ağzında taşıdıktan sonra tekrar sahile çıkması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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