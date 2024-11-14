Bartın'da su samurunun karada yiyecek araması ve denizde balık avlaması görüntülendi
Bartın'da nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan su samurunun karada yiyecek araması ve denizde balık avlaması cep telefonuyla kaydedildi.
Bartın'da nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan su samurunun karada yiyecek araması ve denizde balık avlaması cep telefonuyla kaydedildi.
Kurucaşile ilçesindeki bir balıkçının kayda aldığı görüntülerde, liman bölgesinde denizden çıkan su samurunun beton zeminde gezinip kıyıdaki teknelere ait ağların arasında yiyecek aradığı görülüyor.
Kayıtlarda, yiyecek bulamayınca denize dalan samurun, avladığı balığı bir süre ağzında taşıdıktan sonra tekrar sahile çıkması yer alıyor.
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