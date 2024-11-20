Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın Üniversitesi 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı 15 bini aşkın kişiyi ağırladı

        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı'nı 15 bini aşkın kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:38 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın Üniversitesi 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı 15 bini aşkın kişiyi ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı'nı 15 bini aşkın kişi ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölgenin en uzun soluklu bilim ve teknoloji festivali heyecanı, BARÜ Kutlubey Yerleşkesinde 2 gün boyunca düzenlenen etkinliklerle yaşandı.

        İlginin ve katılımın her yıl arttığı festivalde genç araştırmacılar "Benim de bir fikrim var" sloganıyla katılım gösterdikleri projelerini sergilerken, öğrenciler ise etkileşimli ve özgün stantlarla ziyaretçilerin ilgisini çekti. Farklı salon ve katlarda 7-8 Kasım tarihlerinde devam eden etkinlikleri, 15 binden fazla kişi ziyaret etti.

        BARÜ 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarına teknoloji dünyasının lider isimleri de katıldı.

        Alanında uzman isimler inovasyonu, girişimciliği, işbirliğini ve geleceğe yönelik vizyonlarını katılımcılara verdikleri teknik sunumlarla paylaşırken festivalin sponsorları arasında da bulunan Sanko-Çimko, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜRKSAT, Fibrobeton'dan gelen yetkililer stant açtı.

        Ayrıca Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) da gençlerin teknoloji ürünlerinin geliştirilme süreçlerine katılmalarını sağlamak amacıyla kurdukları stantta ziyaretçilerle bir araya geldi.

        Bilim ve teknoloji alanında ulusal sınırları aşan BARÜ, bu yıl uluslararası ölçekte gerçekleştirdiği AR-GE Proje Pazarında Türkiye ile Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kolombiya, Kırgızistan, Malezya ve Özbekistan'dan proje başvuruları aldı. Türkiye'nin 35 farklı ilinden 47 üniversite, 30 lise, 10 kurum ve kuruluş ile AR-GE Merkezinden gönderilen 19 ana temada fikir değerlendirilmek üzere sergilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz

        Benzer Haberler

        Bakan Tunç: Hedefimiz yeni bir anayasa (2)
        Bakan Tunç: Hedefimiz yeni bir anayasa (2)
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı:
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti'nin Bartın ve Amasra kongrelerinde konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti'nin Bartın ve Amasra kongrelerinde konuştu:
        Bakan Tunç: Hedefimiz yeni bir anayasa
        Bakan Tunç: Hedefimiz yeni bir anayasa
        Malavi Meclis Başkanı Hara, Bartın Valisi Arslan'ı ziyaret etti
        Malavi Meclis Başkanı Hara, Bartın Valisi Arslan'ı ziyaret etti
        Bartın'da su samurunun karada yiyecek araması ve denizde balık avlaması gör...
        Bartın'da su samurunun karada yiyecek araması ve denizde balık avlaması gör...