Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 5 genç defnedildi

        Bartın'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 genç toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 06:12 Güncelleme: 01.12.2024 - 06:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 5 genç defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 genç toprağa verildi.

        Bartın İnkumu yolu Boğaz mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren sürücü Berkan Kaya (22) ile yanındaki arkadaşları Rahmi Can Odabaş (21), Özgür Çomak (22), Koray Uğuz (23) ve Murat Can Körükçü'nün (21) Bartın Devlet Hastanesi'ndeki otopsileri tamamlandı.

        Odabaş'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Çaydüzü Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından gencin cenazesi, Çaydüzü Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

        Baba Necip Odabaş'ın tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülürken, törene gencin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser ile vatandaşlar katıldı.

        Kazada hayatını kaybeden diğer gençlerin cenazelerinin ise Tekkeönü ve Tabanözü köyleri ile Abdipaşa beldesi ve Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

        Bartın İnkumu yolu Boğaz mevkisinde Ümit Kömeç (44) idaresindeki 74 DH 890 plakalı kamyon ile Berkan Kaya yönetimindeki 74 BC 310 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kamyonun altına giren otomobilin içinde sıkışan sürücü Kaya ile yanındaki arkadaşları Odabaş, Çomak, Uğuz ve Körükçü'nün hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Kazada yara almayan kamyon şoförü Kömeç, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Altın kasımda kaybettirdi
        Altın kasımda kaybettirdi
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!

        Benzer Haberler

        Kazada ölen 5 arkadaş, liseyi birlikte okuyup aynı üniversiteden mezun olmu...
        Kazada ölen 5 arkadaş, liseyi birlikte okuyup aynı üniversiteden mezun olmu...
        GÜNCELLEME - Bartın'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 genç yaşam...
        GÜNCELLEME - Bartın'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 genç yaşam...
        Bartın'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü (2)
        Bartın'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü (2)
        Bartın'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Bartın'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Bartın'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Bartın'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Dedesini öldüren sanığa iyi hal indirimiyle müebbet hapis
        Dedesini öldüren sanığa iyi hal indirimiyle müebbet hapis