GÜNCELLEME - Bartın'da evlerinde ölü bulunan yaşlı çift defnedildi
Bartın'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.
Bartın'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.
Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yaşayan Zeki (65) ile eşi Mukaddes Akküp'ten (65) haber alamayan yakınları, çiftin ikametlerine gitti.
Eve girdiklerinde karı kocayı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen Akküp çiftinin cenazeleri hastane morgundan alınarak Kozcağız beldesindeki evlerinin önüne getirildi.
Çiftin cenazeleri, burada dua edilmesi, helallik alınması ve Kozcağız kapalı pazar yerinde kılınan namazın ardından Karayakup köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.
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