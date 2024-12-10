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        BARÜ Rektörü Uzun'dan gençler dünya rekorunu kıran milli halterci Kaan'a tebrik

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Dünya Halter Şampiyonası'nda gençler dünya rekorunu kırarak bronz madalya kazanan BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Kaan Kahriman'ı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:30 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:45
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        BARÜ Rektörü Uzun'dan gençler dünya rekorunu kıran milli halterci Kaan'a tebrik
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        Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Dünya Halter Şampiyonası'nda gençler dünya rekorunu kırarak bronz madalya kazanan BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Kaan Kahriman'ı kutladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bahreyn'in başkenti Manama'da devam eden şampiyonada 67 kiloda yarışan Kahriman, tarihi başarıya imza attı. 92 ülkeden 471 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda milli halterci, koparmada elde ettiği 148 kiloluk derecesiyle gençler dünya rekorunu kırdı.

        Performansıyla bronz madalyanın sahibi olan milli halterci, silkmede 175 ve toplamda ise 323 kilo kaldırmayı başardı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite ve ülkeyi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanan milli halterciyi tebrik etti.

        Üniversite olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme çalışmalarıyla öğrencilerin her alanda nitelikli gelişimini önemsediklerini ve desteklediklerini anlatan Uzun, "Dünya Halter Şampiyonası'nda gençler dünya rekoru kırarak ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran milli sporcumuz Kaan Kahriman'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kurumsal ilerleyişimize sundukları katkılarla gençlerimizi geleceğe hazırlayan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayla Çetin Dindar'a ve tüm insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri yakından takip ederek daha iyiye ulaşmamız doğrultusunda teşvik eden Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Osman Aşkın Bak'a ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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