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        Amasra'da sit alanında detektörle dalış yapan amatör dalgıca gözaltı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde sit alanında detektörle dalış yapan amatör dalgıcın denizden çıkardığı ziynet eşyaları muhafaza altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:58 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:04
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        Amasra'da sit alanında detektörle dalış yapan amatör dalgıca gözaltı
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde sit alanında detektörle dalış yapan amatör dalgıcın denizden çıkardığı ziynet eşyaları muhafaza altına alındı.

        Küçük Liman bölgesi arkeolojik sit alanında bir kişinin dalgıç kıyafeti ve detektörle dalış yaptığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        Emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri, amatör dalgıç olduğu belirlenen S.A'nın (35) denizden bulduğu yüzük, küpe, madeni para ve çeşitli buluntulara zabıt tutarak el koydu.

        İzmir'den gelen S.A, gazetecilere, Karadeniz turunda Amasra'da hobi amaçlı dalış yaptığını ve bölgenin sit alanı olduğunu bilmediğini savundu.

        Dün de Büyük Liman mevkisinde dalış yaptığı için gözaltına alındığını aktaran S.A, daha önce İzmir ve başka yerlerde bu şekilde dalış yaptığı için ifadesinin alındığını ancak define değil takı aradığından herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.

        S.A, daha sonra ifadesi alınmak üzere ekiplerce karakola götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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