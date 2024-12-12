Bartın'da evinin balkonundan düşen kişi öldü

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli olduğu öğrenilen Karamanoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kutlubey Yazıcılar köyü Kuyumcu mevkisindeki apartmanın 3. katında oturan Oğuz Karamanoğlu (35), henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.

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