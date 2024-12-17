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        Bartın'da heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

        Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Dorucaşahinci köyünün yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:07 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:07
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        Bartın'da heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
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        Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Dorucaşahinci köyünün yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki köyün Demirören Mahallesi yolunda gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yolda gerekli güvenlik tedbirlerini alındı, AFAD ekipleri de incelemede bulundu.

        Köyün mahallelerine ulaşım sağlanan yolun kapanmasının adından İl Özel İdaresi ekiplerince yolun açılması için çalışma başlatıldı.

        İş makineleriyle yoldaki toprak yığını ve çamuru temizlemeyen ekipler, kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

        Öte yandan toprak yığınlarının evinin önüne kadar ulaştığı Ramazan Bayrak'ın evi, herhangi bir zarar olmaması nedeniyle tahliye edilmedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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