Bartın'da sis trafiği olumsuz etkiledi
Bartın'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bartın'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sabah saatlerinde yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yolları ile kent merkezinde etkili oldu.
Şehir içi ve şehirler arası güzergahlardan geçen sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düşmesine neden olan sis nedeniyle dikkatli ilerledi.
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