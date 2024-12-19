Bartın'da sis trafiği olumsuz etkiledi

Bartın'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sabah saatlerinde yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yolları ile kent merkezinde etkili oldu.

Şehir içi ve şehirler arası güzergahlardan geçen sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düşmesine neden olan sis nedeniyle dikkatli ilerledi.