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        Bartın'da sis trafiği olumsuz etkiledi

        Bartın'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:51 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:01
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        Bartın'da sis trafiği olumsuz etkiledi
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        Bartın'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Sabah saatlerinde yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yolları ile kent merkezinde etkili oldu.

        Şehir içi ve şehirler arası güzergahlardan geçen sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düşmesine neden olan sis nedeniyle dikkatli ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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