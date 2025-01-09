Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da 58 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

        Bartın'da hakkında 58 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:12 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da 58 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
        ABONE OL

        Bartın'da hakkında 58 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çok sayıda kişiye yönelik "dolandırıcılık" suçundan 58 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.E. (27) Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki evinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Motosikletine çarpan otomobilin sürücüsüne kaskını fırlatıp, yumruk attı
        Motosikletine çarpan otomobilin sürücüsüne kaskını fırlatıp, yumruk attı
        Bartın ve Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü
        Bartın ve Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü
        Bakan Tunç: Şimdi sıra terörü, silahlarıyla beraber tarihe gömmekte (2)
        Bakan Tunç: Şimdi sıra terörü, silahlarıyla beraber tarihe gömmekte (2)
        Bakan Tunç: Şimdi sıra terörü, silahlarıyla beraber tarihe gömmekte
        Bakan Tunç: Şimdi sıra terörü, silahlarıyla beraber tarihe gömmekte
        Yerleştikleri köyde otelleri yanan çift, ekmek teknelerini yeniden ayağa ka...
        Yerleştikleri köyde otelleri yanan çift, ekmek teknelerini yeniden ayağa ka...
        3,5 yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürmüş (2)
        3,5 yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürmüş (2)