Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi

        Bartın'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde alınacak asayiş ve trafik tedbirleri görüşüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi
        ABONE OL

        Bartın'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde alınacak asayiş ve trafik tedbirleri görüşüldü.

        Vali Nurtaç Arslan başkanlığında düzenlenen Halk Eğitim Merkezi salonundaki toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı'nın açılış konuşmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı.

        Vali Arslan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin hayırlara vesile olmasını dileyerek, akademik başarının yanı sıra çocukların ve gençlerin beden ve ruh sağlığının korunmasının da önemli olduğunu belirtti.

        Çocukların milli manevi değerlerini bilen, dürüst ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirilmesinin en önemli öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Arslan, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin huzurlu ve güvenli şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul, yurt, pansiyon ve çevrelerinde asayiş ve trafik tedbirleri alınmıştır. Yine gençlerimizin her türlü zararlı alışkanlıktan korunmaları için genel denetimlerden gıda ve hijyen denetimlerine birçok konuda tüm paydaş kurumlarımız titizlikle çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Uğur Karakaya, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Baykal, Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser, belde belediye başkanları, okul ve ilgili kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!

        Benzer Haberler

        Bartın'da "1.Uluslararası Bartın Sanat Sempozyumu" düzenlendi
        Bartın'da "1.Uluslararası Bartın Sanat Sempozyumu" düzenlendi
        Uzman doktor, 52 yıldır yağlı boya resim yapıyor
        Uzman doktor, 52 yıldır yağlı boya resim yapıyor
        Bartın'ın en yüksek köyünde kar kalınlığı 70 santimi geçti
        Bartın'ın en yüksek köyünde kar kalınlığı 70 santimi geçti
        Küre Dağları Milli Parkı'nda kar güzelliği
        Küre Dağları Milli Parkı'nda kar güzelliği
        Dalgalı denizde sörf yaparken boğulma tehlikesi geçirdiler
        Dalgalı denizde sörf yaparken boğulma tehlikesi geçirdiler
        Bartın, Zonguldak ve Düzce'de 186 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Bartın, Zonguldak ve Düzce'de 186 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı