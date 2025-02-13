Bartın'da asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi

Bartın'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde alınacak asayiş ve trafik tedbirleri görüşüldü.

Vali Nurtaç Arslan başkanlığında düzenlenen Halk Eğitim Merkezi salonundaki toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı'nın açılış konuşmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı.

Vali Arslan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin hayırlara vesile olmasını dileyerek, akademik başarının yanı sıra çocukların ve gençlerin beden ve ruh sağlığının korunmasının da önemli olduğunu belirtti.

Çocukların milli manevi değerlerini bilen, dürüst ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirilmesinin en önemli öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Arslan, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin huzurlu ve güvenli şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul, yurt, pansiyon ve çevrelerinde asayiş ve trafik tedbirleri alınmıştır. Yine gençlerimizin her türlü zararlı alışkanlıktan korunmaları için genel denetimlerden gıda ve hijyen denetimlerine birçok konuda tüm paydaş kurumlarımız titizlikle çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Uğur Karakaya, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Baykal, Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser, belde belediye başkanları, okul ve ilgili kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.