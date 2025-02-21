Bartın'da skuter, motosiklet ve motokuryelere olumsuz hava engeli
Bartın'da olumsuz hava şartları nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
Bartın'da olumsuz hava şartları nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tedbirler alındı.
Bu kapsamda ikinci bir duyuruya kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.
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