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        Bartın'da skuter, motosiklet ve motokuryelere olumsuz hava engeli

        Bartın'da olumsuz hava şartları nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:00 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:00
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        Bartın'da skuter, motosiklet ve motokuryelere olumsuz hava engeli
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        Bartın'da olumsuz hava şartları nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tedbirler alındı.

        Bu kapsamda ikinci bir duyuruya kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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