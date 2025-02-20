Bartın'da kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı

BARTIN'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte, kar kalınlığı merkezde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santime kadar ulaştı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bartın genelinde 12 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük ve Bartın-Kastamonu yolu Ahatlar mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tuzlama ve küreme çalışması yapıldı. Bazı sürücüler yolda zor anlar yaşarken, zincir takarak ilerledi.