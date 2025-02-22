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        Bartın'da tepsiyle karda kayarken duvara çarpan genç kız yaralandı

        Bartın'da tepsiyle karda kayarken duvara çarpan genç kız yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:27 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:27
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        Bartın'da tepsiyle karda kayarken duvara çarpan genç kız yaralandı
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        Bartın'da tepsiyle karda kayarken duvara çarpan genç kız yaralandı.

        Bartın merkez Demirciler Mahallesi'nde tepsiyle karda kayan Ş.S, duvara çarptı.

        Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan genç kızın duvara çarpma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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