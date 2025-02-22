Bartın'da tepsiyle karda kayarken duvara çarpan genç kız yaralandı
Bartın'da tepsiyle karda kayarken duvara çarpan genç kız yaralandı.
Bartın'da tepsiyle karda kayarken duvara çarpan genç kız yaralandı.
Bartın merkez Demirciler Mahallesi'nde tepsiyle karda kayan Ş.S, duvara çarptı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan genç kızın duvara çarpma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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