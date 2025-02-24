GÜNCELLEME - Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 96 köy yolu açıldı

Bartın ve Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 96 köy yolu, çalışmaların ardından açıldı.

Bartın'da 5 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, köy yollarını açmak için küreme ve tuzlama yaptı.​​​​​​​

Çalışmaların tamamlanmasıyla kapalı köy yollarında ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

İlde kar yağışının devam ettiği ve buzlanma görülen bölgelerde ekipler, olası gelişmelere karşı hazır bekletiliyor.

Zonguldak'ta da kar yağışı nedeniyle kapanan merkezde 3, Kozlu'da 1, Çaycuma'da 5, Devrek'te 9 ve Karadeniz Ereğli'de 9 olmak üzere 27 köy yolunda çalışmalar tamamlandı.

Küreme ve tuzlama işlemlerinin ardından yollardaki ulaşım normale döndü.

Çaycuma'da 4 ve Karadeniz Ereğli'de 2 olmak üzere 6 köyde ise yol açma işlemleri sürüyor.