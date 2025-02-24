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        GÜNCELLEME - Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 96 köy yolu açıldı

        Bartın ve Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 96 köy yolu, çalışmaların ardından açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:05
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        GÜNCELLEME - Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 96 köy yolu açıldı
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        Bartın ve Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 96 köy yolu, çalışmaların ardından açıldı.

        Bartın'da 5 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kar yağışı nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, köy yollarını açmak için küreme ve tuzlama yaptı.​​​​​​​

        Çalışmaların tamamlanmasıyla kapalı köy yollarında ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

        İlde kar yağışının devam ettiği ve buzlanma görülen bölgelerde ekipler, olası gelişmelere karşı hazır bekletiliyor.

        Zonguldak'ta da kar yağışı nedeniyle kapanan merkezde 3, Kozlu'da 1, Çaycuma'da 5, Devrek'te 9 ve Karadeniz Ereğli'de 9 olmak üzere 27 köy yolunda çalışmalar tamamlandı.

        Küreme ve tuzlama işlemlerinin ardından yollardaki ulaşım normale döndü.

        Çaycuma'da 4 ve Karadeniz Ereğli'de 2 olmak üzere 6 köyde ise yol açma işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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