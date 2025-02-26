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        Bartın'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Bartın'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 22:22 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:33
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        Bartın'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Bartın'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Tarık V. yönetimindeki 74 AAJ 471 plakalı ambulans, Kemerköprü Mahallesi'ndeki kavşakta Basri A. idaresindeki 74 BF 817 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ambulans ve otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı.

        Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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