Bartın'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Bartın'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Bartın'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Tarık V. yönetimindeki 74 AAJ 471 plakalı ambulans, Kemerköprü Mahallesi'ndeki kavşakta Basri A. idaresindeki 74 BF 817 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ambulans ve otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı.
Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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