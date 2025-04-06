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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bartın'da partisinin il kongresine katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Bartın 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 20:45 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:45
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bartın'da partisinin il kongresine katıldı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Bartın 3. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

        Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Erbakan, partilerinin son iki seçimde oylarını yüzde 100'ün üzerinde artırdığını ve ülkenin üçüncü büyük partisi haline geldiğini söyledi.

        Üye sayısını 640 bine çıkaran Yeniden Refah'ın, Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu belirten Erbakan, bu büyümeyle milleti adil düzenle, yeniden refaha, yeniden feraha kavuşturacaklarını ifade etti.

        Milletin, Yeniden Refah Partisine büyük teveccüh gösterdiğini anlatan Erbakan, "Çünkü milletimiz mevcut durumdan rahatsız, değişim istiyor. Milletimiz, Milli Görüş'ün ne mana ifade ettiğini hatırlıyor ve özlem duyuyor. Milletimizin bu güvenine layık olacağız. 1 milyon üye hedefine de iktidar hedefine de inşallah ulaşacağız." dedi.

        Erbakan, "Milli Görüş, 1976-1977'de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdi. Türkiye'yi baştan aşağı üretim ve istihdam hamlesiyle kalkındırmaya, şahlandırmaya başladı. 1974'te Amerika'ya, İngiltere'ye, İsrail'e, dış güçlere rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. Yine İncirlik Üssü'nün kapatılmasını da Erbakan Hocamız gerçekleştirdi. Kıbrıs Harekatı'ndan sonra bize ambargo uyguladılar, 'Siz bize ambargo uygularsanız biz de sizin üssünüzü kapatırız' dedi ve tarihte ilk defa Amerika'nın İncirlik Üssü’nü kapattı." diye konuştu.

        Yine Cumhuriyet tarihinin en büyük bolluk ve bereket döneminin Milli Görüş iktidarıyla yaşandığını ifade eden Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Memura, işçiye, emekliye yüzde 100, yüzde 200, Bağ-Kur emeklisine yüzde 320 maaş zammı yaptı. Bu zam, bu ay 14 bin 400 lira alan bir emeklinin önümüzdeki ay maaşının 60 bin lira olduğunu görmesi demek. Sadece işçiye, memura, emekliye değil, çiftçi, köylü duyduğu taban fiyatlarına inanamadı. Yüzde 400'e varan oranda tarım ürünlerinin taban fiyatlarında artış yaptı. 'Çiftçimiz ne üretiyorsa eksin, biçsin getirsin biz devlet olarak alım garantisi veriyoruz' dedi. İşte Milli Görüş budur. Hikaye anlatmıyorum, yaşanmış olayları anlatıyorum. O nedenle biz 'Yapacağız, edeceğiz' demiyoruz, 'Yaptık, yine yaparız' diyoruz."

        Kongrede yapılan oylamada, Bartın İl Başkanı Ahmet Baki Kebapcı güven tazeledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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