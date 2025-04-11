Bartın'da evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın öldü
Bartın'da müstakil evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Bartın'da müstakil evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Çiftlik köyü Demirciler Mahallesi'nde Zeynep Damar'a (70) ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Sağlık personeli evde yaptığı incelemede, yalnız yaşadığı belirtilen Zeynep Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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