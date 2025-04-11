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        Bartın'da evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın öldü

        Bartın'da müstakil evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:22
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        Bartın'da evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın öldü
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        Bartın'da müstakil evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Çiftlik köyü Demirciler Mahallesi'nde Zeynep Damar'a (70) ait evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

        Sağlık personeli evde yaptığı incelemede, yalnız yaşadığı belirtilen Zeynep Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kadının cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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