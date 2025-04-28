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        Amasra'da kurumlararası masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Bartın'ın Amasra ilçesinde, geçen yıl vefat eden Yelken İl Temsilcisi Hasan Kudret İnceoğlu anısına "Kurum ve Kuruluşlar Arası İkili Dostluk Masa Tenisi Turnuvası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:13 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:13
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        Amasra'da kurumlararası masa tenisi turnuvası düzenlendi
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde, geçen yıl vefat eden Yelken İl Temsilcisi Hasan Kudret İnceoğlu anısına "Kurum ve Kuruluşlar Arası İkili Dostluk Masa Tenisi Turnuvası" düzenlendi.

        Amasra Spor Salonu'ndaki turnuvada Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkan Vekili Uğur Beşok ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, 21 Nisan 2024'te hayatını kaybeden İnceoğlu'nun spora ve eğitime olan katkılarına değindikleri birer konuşma yaptı.

        12 ile 74 yaş arasında 140 sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

        İnceoğlu'nun eşi Şermin ile çocukları Aybars, Bade ve Ceylan İnceoğlu'nun da katıldığı turnuvanın geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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