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        Bartın'da tarihi geçmiş şekerlemeleri yiyen 17 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

        Bartın'da çöpe atılan tarihi geçmiş şekerlemelerden yiyen 17 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 18:14 Güncelleme: 12.05.2025 - 18:34
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        Bartın'da tarihi geçmiş şekerlemeleri yiyen 17 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
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        Bartın'da çöpe atılan tarihi geçmiş şekerlemelerden yiyen 17 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kent merkezinde bir öğrenci, zincir marketin çöpünden aldığı tarihi geçmiş şekerlemeleri Hasankadı İmam Hatip Ortaokulu'ndaki arkadaşlarına dağıttı.

        Şekerlemeden yiyen bazı öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

        Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        Ambulansla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan 17 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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