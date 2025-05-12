Bartın'da tarihi geçmiş şekerlemeleri yiyen 17 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

Ambulansla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan 17 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şekerlemeden yiyen bazı öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

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