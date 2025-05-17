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        GÜNCELLEME - Bartın'da bir kişi kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini öldürdü

        Bartın'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini tüfekle öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:21 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:21
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        GÜNCELLEME - Bartın'da bir kişi kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini öldürdü
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        Bartın'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini tüfekle öldürdü.

        Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde Mehmet D. (65) ile kız kardeşi Havva D. (50), eniştesi Abdullah D. (55) ve yeğeni Erhan D. (35) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle Mehmet D, ortak kullandıkları tarlayı sürdükleri iddiasıyla eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine av tüfeğiyle ateş etti.

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli, Abdullah ve Havva D. çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Erhan D. ise kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan Mehmet D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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