BARÜ'de rektörlük devir teslim töreni yapıldı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) rektörlük devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Üniversitede 8 yıl boyunca rektörlük yapan Prof. Dr. Orhan Uzun, görevini Prof. Dr. Ahmet Akkaya’ya devretti.

Rektör Akkaya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, yeni dönemdeki en temel önceliklerinin, üniversiteyi akademik anlamda daha da güçlendirmek, bilimsel üretkenliği destekleyen iklim oluşturmak ve öğrencilere daha geniş ufuklar sunmak olacağını belirtti.

Sadece yerel düzeyde değil, ulusal ve uluslararası arenada da adından söz ettiren, bilimsel başarılarıyla örnek gösterilen bir üniversite inşa etmenin gayreti içinde olacaklarını anlatan Akkaya, "Bu yeni dönemde, liyakatin esas alındığı, şeffaf, öngörülebilir ve hesap verebilir yönetim anlayışını benimsemek ilkelerimizden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin 2008-2017 yılları arasında kurucu rektörlük görevini yapan Prof. Dr. Ramazan Kaplan da, üniversitenin 17 yıllık süreçte gösterdiği akademik başarıdan büyük gurur duyduklarını belirtti.