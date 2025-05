BARÜ'de rektörlük devir teslim töreni yapıldı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) rektörlük devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Üniversitede 8 yıl boyunca rektörlük yapan Prof. Dr. Orhan Uzun, görevini Prof. Dr. Ahmet Akkaya’ya devretti.

Rektör Akkaya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, yeni dönemdeki en temel önceliklerinin, üniversiteyi akademik anlamda daha da güçlendirmek, bilimsel üretkenliği destekleyen iklim oluşturmak ve öğrencilere daha geniş ufuklar sunmak olacağını belirtti.

Sadece yerel düzeyde değil, ulusal ve uluslararası arenada da adından söz ettiren, bilimsel başarılarıyla örnek gösterilen bir üniversite inşa etmenin gayreti içinde olacaklarını anlatan Akkaya, "Bu yeni dönemde, liyakatin esas alındığı, şeffaf, öngörülebilir ve hesap verebilir yönetim anlayışını benimsemek ilkelerimizden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin 2008-2017 yılları arasında kurucu rektörlük görevini yapan Prof. Dr. Ramazan Kaplan da, üniversitenin 17 yıllık süreçte gösterdiği akademik başarıdan büyük gurur duyduklarını belirtti.

Uzun da görevini büyük bir onur ve gönül rahatlığı ile devrediyor olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Kararlılıkla sürdürdükleri çalışmalarla üniversiteyi ulusal ve uluslararası sıralamalarda üst sıralara taşıdıklarına değinen Uzun, "Birlikte hayal kurduk, birlikte çalıştık, birlikte ürettik. Bartın Üniversitesini BARÜ markası altında birleştirdik ve bu markayı her geçen yıl, her geçen dönem hatta her geçen gün daha ileriye taşımanın gayretinde olduk ve evet başardık. Henüz 17 yaşında bu üniversitede yapılamaz, olmaz diye düşünülen, birçok başarıyı gururla yarınlarımıza armağan ettik." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, konuşmasının ardından ayakta alkışlayarak Uzun'a veda etti.

Törene, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademik personel ile öğrenciler katıldı.