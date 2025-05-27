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        Bartın TSO meslek komiteleri toplantısı yapıldı

        Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komiteleri toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:08
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        Bartın TSO meslek komiteleri toplantısı yapıldı
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        Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komiteleri toplantısı yapıldı.

        Toplantıda konuşan TSO Başkanı Halil Balık, oda olarak üyelerle istişare halinde olmayı önemsediklerini belirterek, Türkiye Ekonomi Şurasında gündeme gelen konuları komite üyeleriyle paylaştı.

        Şurada Bartın iş dünyasının sesi olduklarını, üyelerin taleplerini ve çözüm önerilerini ilgili makamlara ilettiklerini aktaran Balık, "Sorunlarımıza müşterek çözüm üretebilmek ve sektörlerimizdeki sıkıntıları görebilmek amacıyla her ay düzenli şekilde meslek komite toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizin sahadan ilettiği talepler doğrultusunda her platformda onların sesi olmaya devam ediyoruz. Ekonomik kalkınmanın yolu güçlü yerel ekonomilerden geçiyor. Komitelerimizle çalışmalarımızı çözüm odaklı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Meslek komitesi başkanları ve üyelerine yönetim kurulu faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi aktarılan toplantıya yönetim kurulu, meclis ve meslek komite üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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