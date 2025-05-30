Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalananlardan 13 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince futbol ve diğer spor müsabakalarındaki bahis oyunları aracılığıyla bazı kişilerin banka hesap bilgileri, GSM hatları ile kripto hesaplarının ele geçirildiği belirlendi.

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