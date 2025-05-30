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        Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalananlardan 13 kişi tutuklandı

        Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:06 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:06
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        Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalananlardan 13 kişi tutuklandı
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        Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince futbol ve diğer spor müsabakalarındaki bahis oyunları aracılığıyla bazı kişilerin banka hesap bilgileri, GSM hatları ile kripto hesaplarının ele geçirildiği belirlendi.

        Ele geçirdikleri bilgilerle yüksek maddi kazanç elde ettikleri tespit edilen kişilere yönelik Bartın, İstanbul ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma" suçunu işledikleri iddiasıyla Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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