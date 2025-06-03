Amasra ve Safranbolu bayramda ziyaretçilerini doğa ve tarihle iç içe ağırlayacak

SELİM BOSTANCI - ORHAN KUZU - Bartın'ın Amasra ile Karabük'ün Safranbolu ilçeleri Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerine doğa ve tarihle iç içe vakit geçirme imkanı sunacak.

Tarihi mekanları ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Amasra ve Safranbolu'da bayrama sayılı günler kala otel ve pansiyonlarda rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Cenevizliler döneminde yapılan kalesi, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, bayram için hazırlıklar tamamlandı.

İlçede 3 bin 500 yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarda doluluk yüzde 80'e ulaştı.

- "Bayram süresince de ciddi yoğunluk bekliyoruz"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, AA muhabirine, Karadeniz'in iki koyuyla önemli liman şehri ve Fatih Sultan Mehmet'in "Çeşm-i Cihan-Dünyanın gözü, göz bebeği" olarak ifade ettiği ilçenin bayram tatili süresince yerli ve yabancı misafirleri beklediğini söyledi.

Turizm ve tatil kültürünü geliştiren ilçenin her yıl artan sayıda ziyaretçi ağırladığını aktaran Boran, "Bayram tatillerinde ve hafta sonları günübirlikçi ve otelde konaklayanlarımızla ilçemize gelen günlük ziyaretçi sayısı 50-60 bine ulaşıyor. Bayram süresince de ciddi yoğunluk bekliyoruz." dedi.

Boran, ilçede belediye, kaymakamlık, dernek ile ilgili kuruluşlarca hazırlıkların tamamlandığını dile getirerek, Amasra'ya gelenlerin "deniz, kum ve güneş" üçlüsünün yanı sıra 3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi yapıları ve doğal güzellikleri de görebileceğini anlattı.

İlçeye gelenlerin Amasra Kalesi'ni, Amasra Müzesi'ni, kazı alanlarını, Çekiciler Çarşısı'nı gezebileceğini, günübirlik yat gezilerine katılabileceğini belirten Boran, "Yakın köylerimizdeki şelaleleri, sınırlarımız içinde kalan Küre Dağları Milli Parkı'nı görebilirler. Ayrıca hemen yakınımızdaki Safranbolu'yu da görebilirler. Yine balıkçı lokantalarında misafirlerimiz taze çeşitlerle balık ziyafeti yapma imkanı bulacak. Yöremizin bağ ve bahçesinde yetişen organik yeşilliklerle yapılan ve 30 çeşit ürünle hazırlanan Amasra salatasını da tadabilirler." diye konuştu.