Bartın'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı
Bartın'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Bartın'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Hüseyin E. (34) idaresindeki 44 HE 037 plakalı otomobil, Bartın Karabük kara yolu Kirazlı Köprü Barajı mevkisinde, Tuncay S. yönetimindeki 74 BE 734 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan Hatice S. (46) ve Ceydanur S. (6) yaralandı.
İhbarın ardından olay yerine jandarma, polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken Hatice S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda trafik ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.