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        Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

        Kurban Bayramı tatilini geçirmek için tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesine gelenler yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 13:38 Güncelleme: 08.06.2025 - 13:55
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        Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
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        Kurban Bayramı tatilini geçirmek için tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesine gelenler yoğunluk oluşturdu.

        Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, bayramda ilgi görüyor.

        Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçede, Büyük ve Küçük Liman mevkisindeki plajlarda, bayramın üçüncü gününde yoğunluk yaşandı.

        İlçe girişinde uzun araç kuyruğu oluşurken, merkezdeki park alanlarının dolması nedeniyle sürücüler Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi alanına yönlendirildi.

        Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nda vakit geçiren tatilciler, mendirek ve kayalıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

        - "Günübirlik 60 bin turist ağırlıyoruz"

        Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, ilçede 3 bin yatak kapasitesine sahip otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini söyledi.

        Ankara'nın en yakın sahili olan ilçenin bu bayram tatilinde de ciddi yoğunluk yaşadığını aktaran Çakır, "Gelenlerin büyük çoğunluğunu Ankaralılar oluşturdu. İlçemizde Büyük ve Küçük Liman mevkisindeki plajımız doldu. Merkezdeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri ilçe girişindeki mahallelere ve TTK Amasra Müessesesi alanına yönlendiriyoruz. Bayram tatilinde 6 bin nüfuslu ilçemizde günübirlik yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. İlçemizdeki bu yoğunluk, bayram tatili sonuna kadar devam edecektir." diye konuştu.

        Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçede tur organizasyonları ve günübirlik ziyaretçilerle ciddi yoğunluk yaşandığını kaydetti.

        Boran, ilçede konaklama talebini karşılamakta güçlük çektiklerini dile getirerek, "Özellikle bugün ilçe girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Misafirlerimiz ilçe merkezine girmekte dahi güçlük çekiyor. Rusya'nın Soçi kentinden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyerin de 1060 yolcuyla gelmesi, ilçedeki bayram yoğunluğunu artırdı." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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