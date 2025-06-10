Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı

        Bartın'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 13:58 Güncelleme: 10.06.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

        S.K'nin (45) kullandığı 74 ABR 428 plakalı hafif ticari araç, İnkumu tatil beldesi Gürgenpınarı köyü mevkiisinde karşı yönden gelen M.H. (49) idaresindeki 74 AAB 962 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki B.Ö. (26), N.S.E. (28), Ö.K. (22), D.V. (31), C.K. (39) ve M.Ö. (78) yaralandı.

        İhbarın ardından kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        İstanbul'da dehşet! İki taksicinin yumruk yumruğa müşteri kavgası!
        İstanbul'da dehşet! İki taksicinin yumruk yumruğa müşteri kavgası!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
        Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!

        Benzer Haberler

        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
        Bartın'dan dönüşler başladı; kara yollarında trafik arttı
        Bartın'dan dönüşler başladı; kara yollarında trafik arttı
        Ters yöne giren sürücüye 15 bin TL ceza
        Ters yöne giren sürücüye 15 bin TL ceza
        Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
        Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
        Amasra'da bayram yoğunluğu; 4 günde 19 bin 143 araç giriş yaptı
        Amasra'da bayram yoğunluğu; 4 günde 19 bin 143 araç giriş yaptı
        Yaya geçidinde defalarca karşıya geçip geri döndü
        Yaya geçidinde defalarca karşıya geçip geri döndü