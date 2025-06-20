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        Bartın'da denizde oluşan kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı

        Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde kirlilik ve mazot kokusu şikayetiyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:23 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:23
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        Bartın'da denizde oluşan kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı
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        Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde kirlilik ve mazot kokusu şikayetiyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Mavi bayraklı 3 kilometrelik sahil şeridine sahip tatil beldesinde denize girenler, deniz tabakasında kirlilik oluşması ve mazot kokusu gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

        Harekete geçen Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, jandarma ve Bartın Belediyesi ekipleri, sahil kesiminde inceleme yaptı ve denizden numune aldı.

        Kokunun ve kirliliğin nedeninin belirlenmesi için sahil güvenlik ekipleri yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen yük gemilerinden atık bırakılıp bırakılmadığı yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Yavuz Daylak da bölgede incelemede bulunarak, ekiplerden bilgi aldı.

        Öte yandan denizde oluşan kirliliğin sağlık açısından tehdit oluşturması gerekçesiyle denize girmek yasaklandı.

        Ankara'dan ailesiyle tatile gelen Nazmi Özbey, su yüzeyinde tabaka oluştuğunu ve plajda ağır kokunun hakim olduğunu söyledi.

        Özbey, durumun insanları sağlık açısından tehdit edebileceğini belirterek, ailece denize girmediklerini kaydetti.

        Bedirhan Erdoğan da tatil beldesinde ikamet ettiğini, atık ve koku nedeniyle denize giremediğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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