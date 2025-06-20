Bartın'da denizde oluşan kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı

Bedirhan Erdoğan da tatil beldesinde ikamet ettiğini, atık ve koku nedeniyle denize giremediğini belirtti.

Ankara'dan ailesiyle tatile gelen Nazmi Özbey, su yüzeyinde tabaka oluştuğunu ve plajda ağır kokunun hakim olduğunu söyledi.

Kokunun ve kirliliğin nedeninin belirlenmesi için sahil güvenlik ekipleri yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen yük gemilerinden atık bırakılıp bırakılmadığı yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Harekete geçen Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, jandarma ve Bartın Belediyesi ekipleri, sahil kesiminde inceleme yaptı ve denizden numune aldı.

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde kirlilik ve mazot kokusu şikayetiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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