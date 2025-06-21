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        Bartın'da yaklaşık 500 yıllık çınar ağacı için "anıt ağaç" tescil başvurusu yapıldı

        Bartın'da yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilen ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesi için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuruda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 17:27 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:31
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        Bartın'da yaklaşık 500 yıllık çınar ağacı için "anıt ağaç" tescil başvurusu yapıldı
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        Bartın'da yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilen ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesi için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuruda bulunuldu.

        Hasankadı beldesi Akbaş köyü Hızarnaşı mevkisinde ormanlarında 478 santimetre çapı ve yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilen doğu çınar ağacı bulundu.

        Köylüler tarafından bulunan ağacın yaşının tespit edilmesi için Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından inceleme başlatılırken, ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesi için başvuru yapıldı.

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, ilgililerle ağaçta incelemede bulundu.

        Arslan, gazetecilere, en az 500 yıllık olduğu değerlendirilen ve ülkenin en büyük ağaçları arasında olduğu tahmin edilen doğu çınarı ağacını tanıtmak için bölgeye gittiklerini söyledi.

        Bartın'ın mavisi ve yeşiliyle "Batı Karadeniz'in incisi", Türkiye'nin de sayılı şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Arslan, "Böylelikle doğa turizmi, eko turizmi açısından da böyle bir ağacın varlığını tespit etmek bizler için mutluluk verici. Orman teşkilatımız Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna bu ağacın hem tescili hem korunması başvurusunu yaptı. Sürecimiz devam ediyor. Tescilin ardından bu ağacın turizme kazandırılması için gerek Kültür Müdürlüğümüz gerekse ilgili kurum ve kuruluşlarımızla çalışmalar yapacağız. İnşallah burayı da turizme kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Arslan, ağacın yaşının tespiti için Bartın Üniversitesi ile koordineli çalışma yürütüleceğini kaydetti.

        Köy sakinlerinden Cafer Özsan da dedelerinden de duyduğuna göre ağacın 500 yaşın üzerinde olduğunun tahmin edildiğini aktararak, "İnsanlar buraya geliyor, gövdesinde oluşan ve 10-15 kişinin sığabildiği kavuğunda fotoğraf çektiriyorlar, piknik yapıyorlar. Ağaç köyümüzün önemli değeri, biz de insanların buraya gelmesinden mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Ağacın tanıtım ve inceleme programına, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Özlem Koçak da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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