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        Rusya'dan 1186 kruvaziyer yolcusu Amasra'ya geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:27 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:32
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        Rusya'dan 1186 kruvaziyer yolcusu Amasra'ya geldi
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

        Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 1186 yolcu ve 452 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana 73'üncü seferini gerçekleştirdi.

        İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

        Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı, tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

        Amasra'ya yılın 14. seferini yapan geminin akşam saatlerinde Samsun'a gideceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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