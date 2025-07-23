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        YKS Spor Bilimleri özel yetenek sınavı için başvurular başladı

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih süreci başlarken Spor Bilimleri özel yetenek sınavına katılmak isteyenler, başvurularını 23-28 Temmuz tarihlerinde yapabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:37
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        YKS Spor Bilimleri özel yetenek sınavı için başvurular başladı
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        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih süreci başlarken Spor Bilimleri özel yetenek sınavına katılmak isteyenler, başvurularını 23-28 Temmuz tarihlerinde yapabilecek.

        Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman, AA muhabirine, spor bilimlerinin çok yönlü akademik alan olduğunu belirterek, öğrencilerin tercih yaparken dikkat etmeleri gereken hususları değerlendirdi.

        Özman, fakültelerde, "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği", "Antrenörlük Eğitimi", "Spor Yöneticiliği", "Rekreasyon ve Egzersiz" ile "Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor" bölümlerinin olduğunu aktararak, bu bölümlerin sporun farklı alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yönelik eğitim programları sunduğunu söyledi.

        Her bölümün kendine özgü ders içerikleri olduğunu anlatan Özman, şunları kaydetti:

        "Öğretmenlik bölümünde pedagojik formasyon, öğretim yöntemleri ve motor gelişim gibi dersler ön plana çıkarken, antrenörlük bölümünde performans analizleri, antrenman bilgisi ve spor psikolojisi gibi konular işleniyor. Spor Yöneticiliği bölümünde ise yönetim bilimi, spor hukuku, iletişim ve organizasyon dersleri yer alıyor. Rekreasyon bölümü topluma yönelik etkinlik tasarımı ve serbest zaman yönetimini kapsarken, egzersiz ve spor bilimleri, hareket bilimi, fizyoloji ve biyomekanik gibi alanlara yoğunlaşıyor. Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor bölümü ise özel gereksinimli bireylerin fiziksel gelişimine katkı sağlamaya yönelik derslerle yapılandırılmıştır."

        Spor Bilimleri alanına ilgi duyan öğrencilerin sahip olması gereken özelliklere de değinen Özman, "Bu alanlarda eğitim alacak öğrencilerin disiplinli, takım çalışmasına yatkın, beden koordinasyonu yüksek, iletişim becerileri güçlü ve spor yapmayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olması beklenir. Ayrıca çağın gereklilikleri doğrultusunda dijital okuryazarlık, yabancı dil bilgisi ve araştırmaya meraklı olmaları da büyük avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        - Spor Yöneticiliği ve Özel Yetenek Sınavı ile alım süreçleri

        Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenci alım süreçleri bölüm bazlı farklılık gösteriyor.

        Spor Yöneticiliği bölümü yalnızca YKS puanıyla tercih alınan bir bölüm olup, tercih başvuruları 11 Ağustos'a kadar devam ediyor.

        Diğer bölümler için ise 2025-ÖZYES (YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı) uygulanıyor. Sınav ÖSYM tarafından yapılacak olup başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

        2025-ÖZYES için başvurular 23-28 Temmuz tarihlerinde, sınav ise ÖSYM tarafından belirlenecek merkezlerde 13-17 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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