Bartın'da fizyoterapi hizmeti alanlar doğada "şifa" buluyor

SELİM BOSTANCI - Bartın'da Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilen projeyle obezite, diyabet ve kas iskelet sistemi gibi rahatsızlıkları bulunanlar için fizyoterapi seansları doğaya taşındı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şehit Furkan Yılmaz Sağlıklı Hayat Merkezi ile Karaköy Sağlıklı Hayat Merkezi'nde fizyoterapi hizmeti alanlar, hekimler ve fizyoterapistler eşliğinde sağlıklı ve doğru beslenme eğitimleri ile yürüyüş ve egzersiz faaliyetlerini kapalı alan yerine doğada yapıyor.

Danışanlar, ormanlık alanlar, trekking alanları, sahil kıyıları gibi doğayla iç içe ortamlarda yürüyüşlerini gerçekleştirip egzersizlerini yaparak hipertansiyon, diyabet, bel ve diz ağrılarına çare bulmanın yanı sıra ideal kilolarına ulaşma, stresten uzaklaşma ve sosyalleşme imkanı da elde ediyor.

- "Doğa insana huzur veriyor"

Bartın Şehit Furkan Yılmaz Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Burcu Acar, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat" programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlıklı Hayat Merkezi'nde fizyoterapi danışmanlığı alanlarla açık hava yürüyüşleri ve çeşitli egzersizler yaptıklarını söyledi.

Doğanın insana huzur verdiğini belirten Acar, "Dolayısıyla kapalı alanlar yerine doğada yapılan yürüyüşler, insana daha fazla endorfin ve serotonin, yani 'mutluluk hormonları' salgılatıyor. Dolayısıyla stres ve anksiyete belirtilerini azaltıyor." dedi. Acar, bireylerin kendi başlarına egzersize başlama kısmında zorlanabildiklerini ancak toplu yapılan aktivitenin katılım konusunda daha motive edici olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Doğa yürüyüşlerini düz zemin yürüyüşlerine göre daha çok tercih ediyoruz. Düzenli egzersizler diyabete karşı koruyuculuk sağlar. Keza damar elastikiyetimizi artırır. Dolayısıyla hipertansiyon açısından koruyucudur. Ruh sağlığımız üzerinde çok büyük etkileri var. Dolayısıyla ruh sağlığı hastalıklarında özellikle depresyon ve anksiyeteye karşı koruyuculuk sağlar. Doğada düzenli egzersize devam eden, bel ve diz ağrılarının azaldığını söyleyen çok fazla danışanımız oluyor. Bunları da görmek bizleri çok mutlu ediyor." Tüm vatandaşları sağlıklı hayat merkezlerine ve düzenli yapılan egzersiz ve yürüyüşlere davet eden Acar, "Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, kronik hastalıkların önlenmesi açısından bizim için çok önemli. Sağlıklı hayat merkezlerimizde fizyoterapinin yanı sıra psikolojik destek, sigara bırakma polikliniğimiz, diyetisyenimiz, çocuk gelişimcimiz gibi birçok alanda hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Fizyoterapist Meral Takmaz da program kapsamında danışanlara doğru egzersizin nasıl yapıldığı ve fiziksel aktivitenin önemi gibi konularda eğitim verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Danışanlarımızla yaptığımız aktiviteleri açık havada da yapıyoruz. Kent ormanlarında, trekking parkurlarında, sahillerde, plajlarda... Bartın'ın doğası bu anlamda çok güzel. Fiziksel sağlığımızın yanında mental sağlığımızı da düşünerek etkinlik planlıyoruz. Bu etkinliklerin açık havalarda yapılması, danışanlarımız için motivasyonu artırıyor. Aynı zamanda bireysel değil de grup halinde egzersiz yapmaları hem aralarındaki motivasyonu artırıyor hem fiziksel sağlık kapsamında egzersizler için daha gönüllü oluyorlar. Mental açıdan da psikolojik olarak da onlar için açık havada aktivite yapmak çok daha iyi." - Programa katılanlar memnun Egzersizlere katılan Birsel Yürek de yeni doğum yaptığını belirterek, "3 aylık bebeğimle hem ona anı olsun hem de doğum sonrası kilolarımı verebilmek, kontrol altında tutabilmek için bu yürüyüşe katıldım. Sabah geliyoruz, önce toplanıyoruz. Sonra arkadaşlarımızla yürüyüş yapıyoruz. Daha sonra egzersizler yapıyoruz. Çok güzel geçiyor hem eğlenceli hem de spor dolu, hareketli." ifadelerini kullandı.