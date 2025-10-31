Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın Üniversitesi'nde Fair Play Üniversiteler Kervanı Projesi gerçekleştirildi

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun sürdürdüğü "Fair Play Üniversiteler Kervanı" Projesi, 2025 yılı çalışmalarına Bartın Üniversitesi'nde başladı.

        Giriş: 31.10.2025 - 16:15 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:15
        Üniversite gençlerine fair play felsefesini anlatmak ve bu anlayışı yaşamlarının bir parçası olarak görmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, "Fair Play nedir?" başlıklı sunumuyla spor müsabakalarında görülen olumlu ve olumsuz örnekleri görselleriyle anlattı.

        Panelde ayrıca, Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu "Geçmişten Günümüze Fair Play", Doç. Dr. Gülçin Güven "Atatürk ve Fair Play", Dr. Öğretim Üyesi Cemal Güler "Fair Play ve Kişisel Gelişim", Dr. Başak Sönmez ve Araş. Gör. Elif Arslan ise "Görsel Yönleriyle Fair Play" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

        Panele, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuayip Yüzbaşı'nın yanı sıra, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Etkinliğin kapanışında Prof. Dr. Yüzbaşı, TMOK Fair Play Komisyonu'na teşekkür ederek, Domaç'a plaket takdim etti.

        Fuaye alanında fair play fotoğraf ve karikatür yarışmalarında derece alan eserlerden oluşan sergi ziyarete açıldı.

