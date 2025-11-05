Habertürk
        Bartın'da temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

        Bartın'da belediye işçisi, temizlik yaparken bulduğu, içerisinde para ve kredi kartları olan cüzdanı sahibine teslim etti.

        Giriş: 05.11.2025 - 10:37 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:37
        Bartın'da belediye işçisi, temizlik yaparken bulduğu, içerisinde para ve kredi kartları olan cüzdanı sahibine teslim etti.

        Bartın Belediyesinde temizlik görevlisi Turhan Karamazak, İskele Caddesi'nde temizlik yaparken cüzdan buldu.

        Cüzdanda bir miktar para ve kredi kartları olduğunu gören Karamazak, durumu amirlerine iletti.

        Belediye görevlileri, kimlik bilgilerinden yola çıkarak, cüzdanın kentteki bir okulda aşçı olarak çalışan Derya Toksöz'e ait olduğunu belirledi.

        Bulunan cüzdan, belediye zabıta amiri Remzi Yiğit tarafından okulda Toksöz'e teslim edildi.

        Toksöz, AA muhabirine, kaybettiği cüzdanını ararken belediyeden kendisini aradıklarını söyledi.

        Cüzdanında kredi kartları, nüfus cüzdanı, ehliyet ve bir miktar para olduğunu ifade eden Toksöz, "Belediyeden aradılar ve cüzdanımın temizlik görevlisi tarafından bulunduğunu söylediler. Çok sevindim. Cüzdanımı teslim aldım. Başkası bulsaydı belki kredi kartlarımı da kullanabilirdi. Böyle şeyler görüyoruz çünkü. Temizlik görevlisi arkadaşa teşekkür ederim. Burada maddiyattan daha çok insanlık önemli." diye konuştu.

        Temizlik görevlisi Karamazak da cüzdanı sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

