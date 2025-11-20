Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın Üniversitesi'nde "8. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" başladı

        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını buluşturduğu "8. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" başladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 14:54 Güncelleme: 20.11.2025 - 14:54
        Bartın Üniversitesi'nde "8. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" başladı
        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını buluşturduğu "8. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" başladı.

        Almanya Saarland, Azerbaycan Hazar, Bosna Hersek Uluslararası Saraybosna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uluslararası Final, Malezya Putra ve Özbekistan Mamun üniversitelerinin paydaşlığında düzenlenen etkinliğe, bu ülkelerden ve Türkiye'nin 32 ilinden 539 proje gönderildi.

        TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı (1503) kapsamında da desteklenen, AR-GE ve yenilik bilincinin yaygınlaştırılması, finansman veya diğer yetersizlikler nedeniyle hayata geçirilemeyen projelerin sektör temsilcileriyle buluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri sonucu dereceye giren projeler yarın ödüllendirilecek.

        - "Bilgi, ülkelerin en stratejik kaynağı haline geldi"

        Kutlubey Yerleşkesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, etkinliğin, yenilikçi fikirlerin, araştırma kültürünün ve bilimsel üretimin desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        Bugünün dünyasında bilginin, ülkelerin en stratejik kaynağı haline geldiğini ve ekonomik kalkınmadan sosyal refaha, güvenlikten sürdürülebilirliğe kadar birçok alanın doğrudan bilimsel üretimle ve teknolojik ilerlemeyle şekillendiğini anlatan Arslan, şöyle devam etti:

        "Bu nedenle AR-GE çalışmalarına yapılan her yatırım, aslında geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Bu yatırımlar, sadece yeni teknolojiler ortaya çıkarmakla kalmamakta, aynı zamanda toplumların rekabet gücünü artırmakta, genç nesillere daha güçlü gelecek bırakmamızı sağlamaktadır. Bugün bizlere ev sahipliği yapan Bartın Üniversitesi, son yıllarda araştırma odaklı yaklaşımı, akademik başarıları ve proje kültürünü yaygınlaştırma konusundaki kararlı tutumuyla Türkiye'nin yükselen üniversitelerinden biri haline gelmiştir."

        - "AR-GE Proje Pazarı'mızın yeni işbirliklerine, yeni projelere vesile olacağına inanıyorum"

        BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da etkinlikte 2 gün boyunca temel kategoriden 70, lise kategorisinden 30 ve ilköğretimden 56 projenin sergileneceğini belirtti.

        "Bilimle büyüyen çocuklar, dünyayı değiştiren yetişkinlere dönüşür." diyerek etkinliğin kapılarını 7'den 70'e "Benim de bir fikrim var." diyen herkese açtıklarını anlatan Akkaya, şunları kaydetti:

        "Farklı disiplinlerdeki yenilikçi çalışmaları KOSGEB, BAKKA gibi farklı kurum ve kuruluşlardan, farklı üniversitelerden alanında uzman 44 hakemimiz titizlikle değerlendirecek. Yarın düzenleyeceğimiz ödül törenimizde ise en iyi projelerin sahiplerini hep beraber alkışlayacağız. Ülkemizin savunma sanayisi alanında göz bebeği kuruluşlarından olan HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN ve TAİ-TUSAŞ gibi kurumların aramızda bulunması bizler için gurur kaynağıdır. Etkinlik, güçlü ekip çalışmasının, vizyoner bakış açısının ve en önemlisi Milli Teknoloji Hamlesi'ne gönül veren ortak aklın eseridir. Bölgenin en önemli bilim ve teknoloji festivali olarak bilinen AR-GE Proje Pazarı'mızın yeni işbirliklerine, yeni projelere vesile olacağına yürekten inanıyorum."

        "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne giren 18 akademisyene ödüllerinin de verildiği etkinliğe, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

