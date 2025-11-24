Bartın'da dere yatağına devrilen otomobildeki karı koca öldü
Bartın'da dere yatağına devrilen otomobildeki karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Murat Soyöz (57) idaresindeki 74 DC 238 plakalı otomobil, Çamaltı köyü mevkisinde yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden dere yatağına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ön kısmı suya gömülen araçtan itfaiye erlerince çıkarılan sürücü ve eşi Gülizar Soyöz'ün (54) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobilin arka koltuğunda bulunan ve yaralanan Gülfidan Ö. ise ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
