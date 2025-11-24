Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da dere yatağına devrilen otomobildeki karı koca öldü

        Bartın'da dere yatağına devrilen otomobildeki karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:03
        Bartın'da dere yatağına devrilen otomobildeki karı koca öldü
        Bartın'da dere yatağına devrilen otomobildeki karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Murat Soyöz (57) idaresindeki 74 DC 238 plakalı otomobil, Çamaltı köyü mevkisinde yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden dere yatağına düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, ön kısmı suya gömülen araçtan itfaiye erlerince çıkarılan sürücü ve eşi Gülizar Soyöz'ün (54) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otomobilin arka koltuğunda bulunan ve yaralanan Gülfidan Ö. ise ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

