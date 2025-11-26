Habertürk
        Bartın'da inşaat alanında yaşanan göçüğün ardından yan apartmanın sakinleri tahliye edildi

        Bartın'ın Amasra ilçesinde inşaat alanında gece saatlerinde yaşanan göçük nedeniyle yan apartmanın sakinleri tahliye edildi.

        26.11.2025 - 08:27
        Kaleşah Mahallesi Çeşmi Cihan Sokak’ta bulunan Koru Evleri mevkisindeki inşaat alanında iş makinelerinin çalıştığı sırada çökme meydana geldi.

        Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çökmenin meydana geldiği zemine bitişik olan ve 20 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan 32 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenler, ilçedeki öğretmen evi ve polis evi gibi sosyal tesislere yönlendirildi.

        Yapılan incelemelerde kaya kütlesinin ayrılıp koptuğu belirlendi.

        İnşaat çalışmasının durdurulduğu olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken tahliye edilen apartman girişine de şerit çekildi.

