Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'dan kısa kısa

        Bartın Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:55 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

        Yürütülen sosyal yardım faaliyetleri kapsamında odun dağıtımı, kıyafet yardımı, ev eşyası desteği, evde kuaför ve temizlik hizmeti ile gıda kolisi dağıtımı yapıldı.

        Vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.

        Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, kentte hiçbir ailenin kendisini yalnız hissetmesine izin vermeyeceklerini belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Yalçınkaya, Bartın için durmadan çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Amacımız, her hemşehrimizin kendini güvende ve değerli hissetmesidir. Bartın Belediyesi olarak sosyal destek hizmetlerimizi daha da genişleterek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdüreceğiz. Böylece kentte dayanışma kültürünün güçlenmesi ve herkesin temel ihtiyaçlara erişebilmesini sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

        - Kentte çevre düzenleme faaliyetleri sürüyor

        Bartın Belediyesi ekipleri, refüj ve yeşil alanlarda mevsime uygun çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

        Mevsimsel şartlara uygun çiçek ve bitkilerin toprakla buluşturulduğu alanlarda aynı zamanda bakım, budama, peyzaj düzenlemeleri de gerçekleştiriliyor.

        Belediye Başkanı Yalçınkaya, daha güzel, yeşil ve yaşanabilir bir Bartın için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktararak, kentin görsel dokusunu güçlendirmeye yönelik projelere devam ettiklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Bartın'da kivi hasat şenliği düzenlendi
        Bartın'da kivi hasat şenliği düzenlendi
        Bartın'da sis etkili oldu
        Bartın'da sis etkili oldu
        Alkol alıp intihar etmeye kalkıştı, baygınlık geçirdi
        Alkol alıp intihar etmeye kalkıştı, baygınlık geçirdi
        Bilim kafe buluşmaları "8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı"nda devam etti
        Bilim kafe buluşmaları "8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı"nda devam etti
        Sinop'taki berbere silahlı saldırının zanlıları tutuklandı
        Sinop'taki berbere silahlı saldırının zanlıları tutuklandı
        Tarihi kalenin duvarlarını sprey boyayla boyadılar
        Tarihi kalenin duvarlarını sprey boyayla boyadılar