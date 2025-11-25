Bartın'dan kısa kısa

Bartın Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen sosyal yardım faaliyetleri kapsamında odun dağıtımı, kıyafet yardımı, ev eşyası desteği, evde kuaför ve temizlik hizmeti ile gıda kolisi dağıtımı yapıldı.

Vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, kentte hiçbir ailenin kendisini yalnız hissetmesine izin vermeyeceklerini belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yalçınkaya, Bartın için durmadan çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Amacımız, her hemşehrimizin kendini güvende ve değerli hissetmesidir. Bartın Belediyesi olarak sosyal destek hizmetlerimizi daha da genişleterek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdüreceğiz. Böylece kentte dayanışma kültürünün güçlenmesi ve herkesin temel ihtiyaçlara erişebilmesini sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

