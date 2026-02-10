Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        Bartın'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Zonguldak'ta defnedildi

        Bartın'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Kazım Kızıl, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

        Giriş: 10.02.2026 - 14:29 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:29
        Bartın'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Zonguldak'ta defnedildi
        Bartın'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Kazım Kızıl, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

        Bartın Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Büro Amirliğinde görevli polis memuru Kızıl için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde tören düzenlendi.

        Törene, Kızıl'ın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve kurum amirleri katıldı.

        Saygı duruşunun ardından Kızıl'ın özgeçmişinin okunduğu törende konuşan Vali Arslan, polis memuru Kızıl'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

        Kızıl'ın 32 yıllık hizmetiyle ülkenin güvenliğine ve asayişine katkı sunduğunu anlatan Arslan, "Allah razı olsun, mekanı cennet olsun. Tabii bizim üzüntümüzü, acımızı daha da arttıran en önemli husus da merhum polis memurumuzun 4 gün sonra emekliye ayrılacak olması. Bu da bizi gerçekten daha da üzdü. Ailesine, ilimize, emniyet teşkilatımıza ve ülkemize başsağlığı diliyorum." dedi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Kızıl'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesine gönderildi.

        Kozlu ilçesi Sefa Camisi'nde öğle vakti namazı kılınan Kızıl’ın cenazesi, ilçeye bağlı Dağköy'de toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Kızıl'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, polisler ve vatandaşlar katıldı.

        Dün, Bartın'dan Zonguldak istikametine giden Kazım Kızıl (55) idaresindeki 74 AAC 067 plakalı otomobil, Akmanlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçmiş ve karşı yönden gelen Recep D. yönetimindeki 66 AS 505 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı.

        Yıllık izinde olduğu ve 4 gün sonra emekliye ayrılacağı öğrenilen Kızıl, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

