Bartın Üniversitesinde girişimcilik, inovasyon ve KOSGEB destekleri anlatıldı

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen panelde girişimcilik ve inovasyon konuları anlatılarak, KOSGEB destekleri hakkında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi ile KOSGEB iş birliğinde “Girişimcilik, İnovasyon ve KOSGEB Destekleri” adlı panel gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, konuşmasına şehitlerimizi anarak başladı. Rektör Uzun, “Hakkâri ve Şanlıurfa’dan gelen acı haberleri teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Vatanımızın birlik ve beraberliğini canları pahasına savunmak için mücadele eden askerlerimiz bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamaktadır. Bu asil milletin kararlı kahramanlarıyla ne kadar gurur duysak azdır. Bu düşüncelerle aralarında Bartınlı kardeşimiz J. Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz’ın da olduğu şehitlerimize şahsım ve üniversitem adına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemize güç, kuvvet ve birlik versin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.” dedi.



“Girişimci bir ruh ve iyi işleyen bir sistem başarıyı getirmektedir”

Günümüzde her alanda ciddi bir rekabet ortamının oluştuğunu belirten Rektör Uzun, “Ülkeler, bölgeler hatta şehirler rekabet güçlerini arttırma konusunda doğru ve sürdürülebilir stratejiler geliştirmenin arayışına girmiştir. Bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bu dönemde, ArGe ve ÜrGe çalışmalarıyla birlikte yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ayakta kalmanın en önemli koşullarından biri olmuştur. Bilginin istenilen zamanda, istenilen miktarda ve kalitede üretilmesi ise girişimci bir ruh ve iyi işleyen bir sistemle mümkün olacaktır.” dedi.



“Üniversitemizde en değerli yatırımımızı öğrencilerimize yapıyoruz”

Rektör Uzun, üniversite bünyesinde yapılan tüm çalışmalarda öğrencilerin gelişiminin daima öncelendiğinin de altını çizerek, “Bartın Üniversitesi olarak en değerli yatırımın insana yapılan yatırımın olduğu bilinciyle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Güçlü akademik insan kaynağımızla verdiğimiz öğrenimin yanı sıra, öğrencilerimizin kariyer ve gelecek planlarını şekillendirecek bu gibi etkinliklerle de ufkunu açıyoruz. Ekonomik büyümenin önemli bileşeni olan ‘Girişimciliği’ bir ders olarak almalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimizden gerekli zaman ile çabayı ortaya koymalarını, risk almalarını ve ülkemizin kalkınmasına destek olmalarını istiyoruz.” diye konuştu.



“Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle gurur duyuyoruz”

Bartın Üniversitesinin akademik ve öğrenci bazlı başarılarını da aktaran Rektör Uzun, “Bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına destek olmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Yanı başımızda bulunan ve Türkiye’nin en büyük 5 yatırımından biri olan Filyos Vadisi Projesine katkı sunmak için tüm bileşenlerimizle çalışıyoruz. Üniversitemizde oluşturduğumuz çalışma grubu ile proje kapsamında ileriye dönük atılabilecek sürdürülebilir adımları belirlemeye ve bu kapsamda öneriler geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Bu noktada destek veren Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca ‘Seyircisi Değil, Aktörü Ol’ anlayışını benimseyerek başarıdan başarıya koşan Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle gurur duyduğumu belirtmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.



“Kobilerimiz, ülke ekonomimizin bel kemiği”

KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ ise KOSGEB bünyesinde yapılan çalışmalara değinerek, “Ülkemizde 3 buçuk milyon işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin yüzde 99.7’dir. Oransal olarak bu kadar önemli bir yerde olan Kobi işletmelerimiz ülkemizdeki istihdamın yüzde 74’ünü oluşturmaktadır. Ülke olarak yaptığımız ihracatın yüzde 55’ini Kobilerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Ülke olarak elde ettiğimiz cironun 74’ü de yine aynı kanaldan ekonomimize sunulmaktadır. Bu rakamlardan da gördüğümüz üzere ülke ekonomimizin bel kemiğini Kobilerimiz oluşturuyor diyebiliriz.” dedi.



“KOSGEB 81 ilde Kobilerimizin yanında”

KOSGEB’in faaliyet alanlarını da aktaran Akdağ, “KOSGEB olarak, ülkemizin ekonomisinde çok değerli bir yeri olan Kobilerimizi desteklemek için 1990 yılından bu yana çok ciddi gayret gösteriyoruz. 1990 yılında kurulduğunda sadece imalat sektörüne yönelik çalışmalar yapılırken, 2009 yılında çıkarılan bir düzenleme ile hizmet ve ticaret alanında faaliyet gösteren sektörlere de destekler vermeye başladık. Bu değişim ile birlikte 81 ilde 92 müdürlükte çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.



KOSGEB destekleri aktarıldı

Açılış konuşmalarının ardından geçilen panelin başkanlığını KOSGEB Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Ertuğrul Çetinkaya yaptı.

Panelde ilk olarak konuşan KOSGEB Bartın Müdürü Gökhan Akdağoğlu, Bartın’daki çalışmalardan bahsederek, “KOSGEB Bartın Müdürlüğü olarak bugüne kadar yaklaşık bin 500 tane işletmeye destek verdik. Verdiğimiz desteklerin tutarı 20 milyon lira civarında. Bugüne kadar Bartın’da 385 tane girişimci desteklerimizle işyerini kurdu. Büyüyen ve durmadan çalışan bir yapıda girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bunların yanında şehrimizde toplamda 9 milyona yakın bir kredi kullanımını sağladık. Yine Bartın Sanayi ve Ticaret Odası ile İŞKUR iş birliğinde ciddi bir şekilde eğitimler veriyoruz. Ekonomimize yeni değerler kazandırmayı hedeflediğimiz bu eğitimlerimizden ise yararlananların sayısı 6 bini buldu. Bartın Üniversitesi ile de yakın iş birliği içerisinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.



“Kamusanayiüniversite iş birliğini önemsiyoruz”

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi, KÜSİ Temsilcisi Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı ise kamusanayiüniversite iş birliğinin geliştirilmesi noktasında büyük gayret gösterdiklerini kaydederek, “Ülkemizin kalkınması noktasında kamu, sanayi ve üniversite iş birliğini geliştirilmesi çok önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu doğrultuda KamuÜniversiteSanayi İşbirliği (KÜSİ) çalışmalarıyla bu alana ciddi katkılar sunmakta, kurumlar arasında koordinasyonu kurmaktadır. Oluşturulan yenilikçi ekosistemi geliştirmek, yeni ürünler geliştirmek, rekabet gücünü artırmak ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesini sağlama doğrultusunda teşviklerde bulunup, katkılar sunuyoruz. Şehrimizden başlayarak bölgemizin kalkınmasına yönelik çalışmaların yapılması ve ülkemizin kalkınmasına değer sunulması öncelikli hedefimiz.” diye konuştu.



Tecrübe paylaşımı yapıldı

Panelde Elephio Endüstriyel Çözümler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden Çağrı Pekdiker ile Daiplo Tasarım, Mühendislik, Danışmanlık, Havacılık ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketinden Müge Bozkurt da bir konuşma yaptı.

Şirketlerinin kuruluş hikâyesini anlatan Pekdiker, “Şirketimiz 2 yıl önce 3 ortağımızla birlikte kuruldu. Bu arkadaşlarımızla projeler üretip, insanlığın hizmetine sunuyoruz. Bartın merkezli bir şirket olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyor, aynı zamanda yazılım ile donanım noktasında projeler geliştiriyoruz. Yazılımı dijitalleştirmeye yönelik çalışmalara odaklanıyoruz. Bu işe atılırken tecrübelerimizden yola çıktık ve aldığımız destekle yolumuza sağlam adımlarla devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.



“Hayallerimizdeki projeleri şirket bünyesinde hayata geçiriyoruz”

Müge Bozkurt ise yenilikçi projelerle sektörde öncü olmayı hedeflediklerini kaydederek, “Şirket olarak araştırma, geliştirme ve üretim konularına çok önem veriyoruz. Bartın Üniversitesi öğrencileri olarak Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı hocamız başta olmak üzere tüm hocalarımızın desteğiyle böyle bir işe giriştik ve KOSGEB desteğiyle şirketimizi kurmayı başardık. Üniversiteye başladığımız ilk günden itibaren bir şeyler üretmek hep ilgimizi çekmişti. ArGe Proje Pazarlarına katılım sağlayarak, fikirlerimizin ürüne dönüşmesi için girişimlerde bulunmuştuk. Buralarda tasarladığımız projelerin ilgi görmesi bizim için çok güçlü bir motivasyon oldu. Bu motivasyonla şirketimizi kurduk ve proje çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri olarak kurdukları şirket bünyesinde, üstünde çalıştıkları projeleri de aktaran Bozkurt, KOSGEB desteğinin hayallerini gerçekleştirmede önemli bir etken olduğunu da sözlerine ekledi.

Etkinlik, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Kaygın ile KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ tarafından panelistlere teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından son buldu.

BARTIN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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