Bartın’da esnaf normalleşme sevinci yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da esnaf normalleşme sevinci yaşıyor

İHA

Covid19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Bartın'da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.0019.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye başladı.

Bartın’da esnaf normalleşme sevinci yaşıyor

Covid19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Bartın’da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.0019.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye başladı.
Normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından birçok esnaf sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlayarak ilk müşterilerini ağırlarken bazı iş yerlerinde hazırlıkların devam ettiği görüldü.
Hazırlıklarını tamamlayıp iş yerlerini açan ve müşteri kabul etmeye başlayan esnaflar normalleşme süreci kapsamında tedbirlere uyum sağlayarak çalışmaya devam etmek istediklerini belirtti.
Lokanta esnaflarından Burhan Öztürk, “Bu dönemde çok dikkatli olmamız lazım. Devletimizin bizden yüzde 50 olarak istemiş olduğu potansiyeli ben masaları birleştirerek yüzde 25 oranına düşürdüm. Yani riski minimuma indirelim ki tekrardan bu yaptırımlar yapılmasın. Herkes ekmeğine baksın. Bütün mekanlarımız açık olsun. İnsan gibi yaşayalım. Maskemizi, temizliğimizi, mesafemizi, hijyenimizi kesinlikle ihmal etmeyelim. Ve ülkemizden bu korona virüs belasını def edelim inşallah” dedi.
Kıraathane işletmecisi Birol Gündal, “Üç buçuk aydır kapalıydık. Hayırlısıyla açtık bugün. İnşallah temennimiz böyle devam eder” ifadelerini kullandı. Çay bahçesi işleten Fertin Çetin de normalleşme sürecinin hayırlı olmasını dileyerek, “Uzun bir aradan sonra tekrar işyerlerimizi açtık. Normalleşmeye dönüldü. Bu süreç içerisinde yüzde 50 kapasite ile Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlarla çalışmaya başladık. Sosyal mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Masalarda dezenfektanlarımız yine bulunmaktadır. Şimdiden hayırlı olsun yeni normalleşmemiz” dedi.
Lokanta işletmecisi Yasin Sarkun ise, “İnşallah bugün itibariyle normalleşmeye başlıyoruz. İnşallah hayırlısı olur bugün itibarıyla başladık. Hep birlikte el birliği ile halkımızla beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Öncelikle hijyen, temizlik, maske, mesafe kurallarına uyacağız. Masalarda ikişer kişi oturarak müşterilerimizi yüzde 50 kapasite ile ağırlamaya çalışacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
YEREL HABERLER 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
Teğmen Bulut son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Teğmen Bulut son yolculuğuna uğurlandı
Tekne faciasında yaşamını yitiren teğmen toprağa verildi
YEREL HABERLER Tekne faciasında yaşamını yitiren teğmen toprağa ...
Bartın'da 4 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bartın'da 4 mahalle karantinaya alındı
Bartın’ın Ulus ilçesinde 5 mahalle karantina altına alındı
YEREL HABERLER Bartın’ın Ulus ilçesinde 5 mahalle karantina altına ...