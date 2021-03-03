Mutasyonlu virüs 5 okulda yüz yüze eğitimi erteletti

Bartın’da Kumluca beldesinin bazı köylerinde görülen Covid19 varyantı vakalarındaki artış nedeniyle 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 1 lisede eğitimöğretimin 14 gün gecikmeli başlayacağı duyuruldu.

Orta riskli iller kategorisinde yer alan Bartın’daki okullarda yüz yüze eğitim kademeli olarak 2 Mart tarihinden itibaren başladı. Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinin bazı köylerinde Covid19 varyantı vakalarındaki artışlar üzerine Hisar köyü ile bağlı tüm mahalleler, Uluköy ile bağlı tüm mahalleler ve Keloğlu mahallesi hariç Zafer köyü ile Zafer köyüne bağlı diğer mahallelerde ikinci bir karara kadar tam karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Karantina kararı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Zafer İlkokulu, Kumluca İmam Hatip Ortaokulu, Kumluca Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu, Şehit Sinan Oruç Çok Programlı Anadolu Lisesinde yüz yüze eğitimin 14 gün gecikmeli başlayacağı duyuruldu.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararla 2’si ilkokul, 2’si ortaokul ve 1’i lise olmak üzere 5 okulda uzaktan eğitimin devam edeceği, Kumluca Beldesi’nden Bartın İl genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin de 14 gün süre ile izinli sayılacakları ifade edildi.

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