Bartın Üniversitesi’nde “Akıllı Teknolojiler” konuşuldu

Bartın Üniversitesi’nde ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Titra Teknoloji ile bir araya gelindi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğretim elemanları ile birlikte Titra Teknoloji Genel Müdürü Selman Dönmez’in katıldığı toplantıda akıllı teknolojiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Titra Teknoloji olarak “İnsansız Sistemler”, “Yapay Zeka”, “Görüntü İşleme”, “Akıllı Sağlık” ve “Akıllı Şehir” alanlarında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Dönmez, “Geçmişimizden ilham alarak yepyeni bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Teknolojiyi insanlığa faydalı hale getirmek için yeni nesillerin değerleri ve zekâsı ile sıkı çalışma disiplinimizi bir araya getiriyoruz. Ülkemizin milli teknoloji hamlesine destek olmak arzusuyla insansız sistemler, akıllı sağlık, akıllı şehirler, yapay zeka, büyük veri ile siber güvenlik alanlarında çözüm üretiyoruz.” dedi.

Türkiye’ye faydalı teknolojiler kazandırmak ve yeni teknolojileri transfer etmek için yola çıktıklarını ifade eden Dönmez, bilişim alanında yaptıkları çalışmalarla grubu büyüttüklerini ve ardından sivil alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla Titra Teknoloji'yi kurduklarını dile getirdi.

Dönmez, insansız teknolojiler alanında yaptıkları çalışmalara sürü teknolojileri ile başladıklarını ve böylece alanda algoritmalar ve yazılımlar oluşturduklarını kaydederek boş bir alan olarak gördükleri insansız helikoptere yönelik çalışmalarının büyük bir başarıya ulaştıklarını kaydetti.

Hedeflerinin yüksek yerlilik oranıyla ülkeye hizmet etmek olduklarını da aktaran Dönmez, “Geçmişimizden ilham alarak yepyeni bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Gençlerimize, yeni nesil ile gelen potansiyele güveniyor ve inanıyoruz. Bu noktada yükseköğretim kurumlarımız önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Bartın Üniversitesi’nin bu alandaki çalışmalarını ilgiyle takip ediyoruz ve geleceği gören bir anlayışla sürdürülen çalışmaların geleceğimize değer katacağına inanıyorum.” diye konuştu.

“Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanıyla Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olacak dev endüstri bölgesine iş birliği çerçevesinde bilimsel olarak katkı sunmaya gayret gösterdiklerini belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Hedefimiz, Üniversitemizin ortaya koyduğu organizasyon ve stratejiyle katma değeri yüksek gelişmeler oluşturmak, ArGe ve ÜrGe faaliyetlerini arttırmak, ürün pazar ile rekabetini güçlendirecek ve uzmanlaşmış bir yapı ile kalkınma hamlemize destek olmaktır. Bu noktada iç ve dış paydaşlarımızla bir araya gelmeyi, iş birliği ve güç birliği yapmayı önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nin tüm bileşenlerinin yeni çağın teknolojilerini geliştirmek amacıyla “Akıllı Lojistik”, “Akıllı Liman”, “Akıllı Endüstri”, “Akıllı Sağlık” ve “Akıllı Şehir” alanında gayret gösterdiğinin de altını çizerek “Yeni YÖK felsefesiyle uyumlu bir şekilde ülke olarak ortaya koyduğumuz vizyon ve gelişim stratejilerinden de güç alarak büyük çaba gösteriyoruz. Çalışmalarımıza değer katmak için sadece iç paydaşlarımızla değil dış paydaşlarımızla da güç birliği yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda göstermiş oldukları yakın ilgi dolaysıyla Titra Teknoloji Genel Müdürü Selman Dönmez’e teşekkür ediyorum. Yeni YÖK vizyonuyla kalite eksenli yolculuğumuzda bizleri daima destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

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