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Bartın Üniversitesi, TSE’den ‘Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ aldı

İHA

Bartın Üniversitesi, TSE’den ‘Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ aldı

Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bilgi işlem ve süreçlerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir yapı oluşturulması ile bilgi güvenliğinin sağlanmasını kapsayan ‘Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ aldı.
Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ‘ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’nı yeniden almaya hak kazandı. Yıl boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda alınan sertifika ile Bartın Üniversitesinin bilgi güvenliği konusundaki yetkinliği belgelendirilmiş oldu.
Sürecin işleyişi ve yapılanlar hakkında bilgi veren Bilgi İşlem Daire Başkanı Feridun Badur, “Başkanlığımız bünyesinde kurulan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ile üniversite kapsamında önemli çalışmalara imza attık. Bir yandan akademik ve idari personelimize bilgi güvenliği konusunda eğitim verirken diğer yandan da uluslararası standartlardaki eğitim, tarama, test ve denetim süreçlerinden geçerek belgelendirmeye hak kazandık. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Bilginin öneminin giderek arttığı günümüzde yapılan çalışmaların ve alınan belgenin önemli olduğuna değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Bilgiye ulaşmanın giderek daha kolay hale geldiği günümüzde siber güvenlik alanındaki çalışmalarda aynı ölçüde artmaktadır. Bu alanda bir yandan ihtisaslaşma alanımız kapsamında önemli çalışmalar yaparken diğer yandan da öğrencilerimizi derslerle sınırlı olmayan bir ortamda geleceğe hazırlamaktayız. Ayrıca tüm paydaşlarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik adımları da hayata geçirmekteyiz. Bu gayretlerin sonucunda ‘ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’nı yeniden almamız gurur verici olmuştur. Bilgi İşlem Daire Başkanımız Feridun Badur ile emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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