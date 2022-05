Binlerce kişi BARÜFEST’22’de hem eğlendi hem öğrendi

Bartın Üniversitesinin BARÜFEST’22 çerçevesinde gerçekleştirdiği bilim, kültür, sanat ve spor etkinliklerine binlerce öğrenci, mezun ve üniversite adayı öğrenci katıldı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Kutlubey Yerleşkesinde gerçekleştirdiği etkinlikler İletişim Uzmanı Öğr. Gör. İsmail Yolcu, 4 farklı ilden öğrencilerle bir araya geldiği “Başarı Yolcuğu” semineriyle başladı. Bartın, Zonguldak, Bolu ve Karabük’ten gelen lise öğrencileriyle bir araya gelen Yolcu, başarı ve motivasyon konusunda öğrencilere bilgiler verdi. Üniversite sınavlarına hazırlanma, üniversite tercihi ve meslek seçimi noktalarında önerilerde bulun Yolcu, eğitimin önemi, doğru tercih ve başarılı bir kariyer konuları üzerinde durdu.

“Öğrencilerimiz her zaman odak noktamız oldu”

BARÜFEST’22 açılış töreni EğitimİİBF Konferans Salonunda düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Tribünde Değil Odağında Ol” anlayışıyla gerçekleştirilen etkinliklerin önemine değindi.

Rektör Uzun, “Öğrencilerimiz bizim her zaman odak noktamız olmuştur. Onların ilgi alanlarına göre hareket etmek, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak bizim en temel hareket noktamızdır. Çünkü biliyoruz ki geleceğimizi inşa edecek olan da ihya edecek olan da gençlerimizdir. Bilimden sanata, spordan müziğe kadar birçok etkinliğin yer aldığı şenliklerimizde tüm bileşenlerimizin eğlenerek öğreneceklerine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Sanat Müziği Konseri büyük alkış aldı

Açılış töreninde Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şef Sezen Öztaş yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korusu sahneye çıktı. “Göze mi Geldim, Sen mi Unuttun”, “Özlediğim Şarkısın” ve “Nazende Sevgilim” başta olmak üzere sevilen parçaların seslendirildiği konser müzikseverlerin büyük beğenisini topladı. Türk Sanat Müziği Konserine katılanlar yaklaşık bir buçuk saat süren dinletinin ardından, sanatçıları alkış yağmuruna tuttu.

Bilim, girişimcilik ve metaverse konularında söyleşiler düzenlendi

Şenlikler çerçevesinde düzenlenen söyleşilerde alanında yetkin konuklar tarafından farklı konularda bilgiler verildi. Kutlubey Yerleşkesindeki farklı salonlarda gerçekleştirilen söyleşilerin ilkinde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Ümit Tayfun “Girişimde Kaybederken Kazanmak” başlıklı konuşmasını yaptı.

Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği ve dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı liste BARÜ’den yer alan 6 akademisyenden Prof. Dr. Osman Gençel ile Dr. Öğr. Üyesi Parham Taslimi ise “Bilim Dünyasında Başarılı Olmak” adlı söyleşide yer aldı.

Dijital Çağ’ın yeni trendi olan NFT dünyasına Türkiye’den kurumsal anlamda giren ilk üniversite olan BARÜ’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Onur Usalan ise dijital sanat galerisi çalışmalarından da bahsettiği “Blockchain, Web 3.0 ve İş Fırsatları” başlıklı konuşmasını yaptı.

Resimler, fotoğraflar, heykeller, projeler

BARÜFEST’in dolu dolu geçen etkinliklerinde 4 ayrı resim ve fotoğraf sergisi açıldı. EğitimİİBF Binası fuaye alanında düzenlenen “Arayış”, “Memleketimden Ekoloji Manzaraları”, “Anın Sosyolojisi” ve “Öğrenci Çalışmaları” adlı sergilerde onlarca eser sanat severlerle buluştu.

Ayrıca Fen Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan 49 ayrı proje de posterleriyle sergi alanında yer aldı. Farklı alanlarda oluşturulan projelerden dereceye girenlere ödüller verildi. Bilim sergisini ziyaret edenlere öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Tiyatrolar, sinemalar, sergiler, ilginç deneyler, oyunlar…

İki gün boyunca kampüsü dolduran öğrenciler onlarca etkinliğe katıldılar. Gölet alanında kurulan stantlarda öğrenci toplulukları yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek yeni ekip arkadaşları buldular. Elektrikli otomobil, insansız hava aracı, insansız su altı aracı, roket çalışmalarının da sergilendiği şenlik alanında, sosyal sorumluluk projeleri anlatıldı. Öğrenci topluluklarıyla birlikte farklı birimlerden öğrenciler ve akademisyenlerin de yer aldığı alanda workshop, ilginç deneyler, sağlık için egzersiz, zumba dans gösterimi gibi çok sayıda etkinlik yapıldı.

Öğrencilerin sahnelediği “Sokrates Hapisten Neden Kaçmadı?” ve “Dr. Hicabi Mülakatlı ve Liyakatlı” izleyicilerin büyük beğenisini topladı. “Bartın in Shakesperean Art” sinema gösterimine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Açık hava sinema gösteriminde ise yüzlerce öğrenci çimler üzerinde film keyfi yaşadı.

Uluslararası öğrenciler kendi kültürlerden kesitler sundu

BARÜ’de eğitimlerine devam eden 69 farklı ülkeden uluslararası öğrenciler şenlikler boyunca birçok faaliyetle kendi ülkelerini ve kültürlerini tanıttı. Kendilerini Türkiye’nin gönüllü elçileri olarak tanımlayan öğrencilerin şiir ve şarkı dinletileri ile dans gösterileri büyük ilgi gördü. Yöresel kıyafetleriyle şenliklere renk katan öğrenciler aynı zamanda kendi ülkelerine özgü yemekleri ziyaretçilere ikram etti.

Şampiyonlar kupa ve madalyalarını aldı

BARÜFEST’22 çerçevesinde bir ay boyunca 5 farklı branşta devam eden spor müsabakalarında dereceye girenler düzenlenen törenle ilan edildi. Tenis, ayak tenisi, basketbol, voleybol ve futbol karşılaşmalarında bireysel ya da takım halinde ilk üçe girenlere madalya ve kupaları verildi.

Binlerce kişi 7 ayrı konserde doyasıya eğlendi

BARÜFEST’22’de büyük beğeni toplayan 7 konser gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Grup Hertelden konseriyle başlayan ilk günde Grup Armoni, Tayfur Çalık ve Grup Şat performanslarıyla izleyicileri büyüledi. Yine Bartın Üniversitesi öğrencisi Emre Demirkol’un DJ performansı ise öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı. İkinci günde ise sahneye Bartın Üniversitesi mezunu Sefa Başaran çıktı. Binlerce kişilik kalabalığa DJ performansıyla müzik ziyafeti yaşatan Başaran, sahnesiyle göz doldurdu.

Gerçekleştirilen boya festivali ise “ColorFest” ise renkli görüntülere sahne oldu. Ellerindeki boyalarla birbirlerini boyayan gençler, aynı zamanda müzik eşliğinde dans etti.

BARÜFEST’22 Gripin’in unutulmaz konseriyle son buldu. Konserler sırasında telefonlarının ışıklarıyla görsel bir şölen oluşturan öğrenciler, seslendirilen parçalara tek bir ağızdan eşlik ettiler. Konser sonunda BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik tarafından Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu’na çiçek takdim edildi.

