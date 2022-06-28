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Bartın’daki sel taşkınında özel bir barınaktaki 56 köpek telef oldu 356 köpekten 56'sı telef oldu, izinsiz barınak kurmaktan sahibine 434 bin TL para cezası kesildi

İHA

Bartın’daki sel taşkınında özel bir barınaktaki 56 köpek telef oldu 356 köpekten 56'sı telef oldu, izinsiz barınak kurmaktan sahibine 434 bin TL para cezası kesildi

Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın’da özel bir barınakta beslenen ve taşkın sırasında terk edilen 356 köpekten 56'sı telef olurken, barınağın sahibine 434 bin TL ceza kesildi.

Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın’da Sevim Arkan tarafından oluşturulan bir barınakta beslenme ve bakım ihtiyaçları karşılanan 356 köpek taşkın sırasında terk edildi. Suların bastığı barınaktaki birçok köpek kafeslerin çatılarına çıkarak hayatta kalırken suların içinde kalan 22’si yavru olmak üzere 56 köpek telef oldu. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Suların bastığı barınakta sağ kalmayı başaran 300 köpek İl Özel İdaresine ait hayvan barınağına götürüldü.

Barınaktaki köpekleri taşkın riskine karşı terk eden ve 56 köpeğin telef olmasından sorumlu tutulan barınak sahibi Sevim Arkan’a izinsiz barınak kurmaktan dolayı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 434 bin TL para cezası kesildi. Arkan'a ayrıca, hayvanların telef olmasına neden olduğundan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından da suç duyurusunda bulunarak soruşturma açılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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